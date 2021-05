Infrastrutture: Genova, subito 35 milioni euro per riqualificare area sottostante il viadotto San Giorgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione di un emendamento al decreto legge Sostegni, saranno destinati 35 milioni di euro al Comune di Genova per un progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana dell'area sottostante il viadotto San Giorgio. "Si tratta di una decisione fortemente sostenuta dal governo per testimoniare la particolare vicinanza alla città ferita dal tragico evento dell'agosto 2018", ha commentato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. "Un passo importante per ristabilire la connettività di quell'area con il resto della città e dare a Genova e ai suoi cittadini la possibilità di usufruire di nuovi spazi riqualificati, destinati all'innovazione e alla socialità". Si tratta di risorse che consentono di avviare una profonda operazione di rigenerazione urbana, in accordo con il sinddaco di Genova Marco Bucci, creando il "Parco di Polcevera", un'area di ricreazione, educazione, sport e luoghi di incontro sociale e culturale in un'ottica di sostenibilità ambientale.​ (Com)