Mostre: "Portal #2. Napoli/Berlino" dal 15 maggio alla Luigi Solito galleria contemporanea (2)

- La scelta della città di Berlino e della sua scena artistica, così come la selezione degli artisti e della curatela di Anna Nezhnaya e Fabia Mendoza non è casuale, come spiega il gallerista Luigi Solito: "I motivi di queste scelte sono molteplici. Il primo è legato al mercato: dobbiamo fare una netta distinzione tra ciò che era il mercato prima della pandemia e quello che si è rivelato essere dopo. Si è inevitabilmente interrotta una ciclicità e una ripetitività legate alla moda e alle tendenze di mercato. Il mercato tedesco ha in sé una tradizione unica, e non a caso tra gli artisti europei in vita più influenti al mondo vi sono Gerhard Richter e Anselm Kiefer. La Germania è una delle poche nazioni che finanzia gli artisti; insomma, se deve succedere qualcosa lo vedremo accadere in Europa e di sicuro in Germania, quindi a Berlino. Napoli era una delle poche città, prima del Covid, che per motivi storici o per nuove energie rappresentava the place to be per gli artisti. E noi vogliamo credere che sia ancora così, soprattutto analizzando la visione che ci giunge dall’esterno". Dello stesso avviso la curatrice Fabia Mendoza che aggiunge: "Con un focus sull'interazione diretta con un giovane pubblico, Luigi Solito galleria contemporanea rappresenta la nuova generazione che aggiunge vita alle gallerie napoletane affermate nella scena internazionale. Non sorprende quindi che Solito inauguri questa nuova era con un gruppo di artisti emergenti di Berlino, città dove è possibile scoprire un modo di fare nuova arte, sperimentale e di tendenza. Un’arte che brilla come diamanti nell'eccesso di offerta spesso banale e prodotta a buon mercato che pateticamente cerca di caricarsi di significato invece di esistere con orgoglio secondo il credo di Andrej Tarkovsky: se cerchi troppo il significato, ti perderai tutto ciò che sta accadendo intorno a te". (segue) (Ren)