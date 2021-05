Recovery: Caldoro, il Governo blocchi il piano della Campania e faccia meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ricevuto, dopo settimane, il lavoro della Giunta sul Recovery Plan. Circa 17 miliardi impegnati su vecchi progetti, nessuna nuova idea. Gli investimenti sempre utili ma serve fare di più e meglio". Cosi Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, in un video postato sui social. "Ci sono alcuni passaggi – dice Caldoro – strani. Sulla diga di Campolattaro si passa, ad esempio, da finanziamenti privati alla mano pubblica. Niente è previsto per le giovani generazioni, per la opzione green e sulle nuove tecnologie. Sulla sanità investimenti solo sul mattone e senza interventi sulla persona, nulla per garantire più servizi e prestazioni. La Campania merita di più ed allora il Governo metta questo piano in un cassetto e lavori a progetti che siano al passo con i tempi", conclude Caldoro. (Ren)