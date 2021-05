Sardegna: Coldiretti, allarme per danni causati da invasione cavallette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già dalla prima invasione del 2019 e nella successiva del 2020 - ricorda il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis - abbiamo denunciato e monitorato la situazione chiedendo interventi urgenti per ristorare le aziende agricole danneggiate e allo stesso tempo interventi di prevenzione per evitare il diffondersi e il protrarsi negli anni di queste orde devastatrici". Nel corso dell'ultimo biennio le aziende agricole coinvolte hanno visto scomparire in pochi giorni il frutto del lavoro di mesi, costringendo inoltre gli allevatori all'ulteriore spesa per l'acquisto di foraggio e mangime per sostenere il bestiame. Quella della cavallette è una ulteriore calamità, legata ai cambiamenti climatici ed alle terre incolte, frutto della crisi delle campagne, che sta mettendo in ginocchio l'intero comparto. "Da diversi giorni - dice il direttore di Coldiretti Nu-Og Alessandro Serra - riceviamo decine di denunce supportate da materiale documentale e video che attestano la ricomparsa delle locuste. Stiamo monitorando la situazione con il diretto coinvolgimento delle aziende interessate". (segue) (Rsc)