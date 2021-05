Abruzzo: Coldiretti donne impresa, la fattoria entra in classe con la webcam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un percorso didattico che punta ad approfondire i temi legati alla produzione del cibo, alle sane e genuine abitudini alimentari radicate nella campagna ma anche a creare un contatto, seppure a distanza, con un mondo e uno stile di vita che rispetta i ritmi della natura - dice Antonella Di Tonno, responsabile di Coldiretti donne impresa Abruzzo - a causa dell'emergenza Covid, in accordo con la scuola, abbiamo preferito privilegiare le lezioni in dad, ma dal prossimo anno proporremo una serie di attività direttamente nelle fattorie e negli agriturismi per permettere agli studenti, e magari alle loro famiglie, di vivere una esperienza a stretto contatto con la natura e la tradizione rurale. Ringraziamo la dirigente della scuola, Lorella Romano, per averci coinvolto in questa azione formativa nonostante le grandi difficoltà organizzative collegate alla situazione sanitaria e ci fa sperare in futuri rapporti di collaborazione per il bene delle giovani generazioni". (Gru)