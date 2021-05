Sardegna: crescono le richieste d'aiuto contro l'usura, chiesa di Cagliari in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 74 le pratiche istruite per un totale di oltre un milione 905 mila euro erogati. E' il bilancio relativo al 2020 della Fondazione antiusura Sant'Ignazio da Laconi dove in questi giorni, dopo l'approvazione da parte dell'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, è diventato operativo il nuovo consiglio direttivo che, nel prossimo triennio, in considerazione della crisi scatenata dall'emergenza Covid, avrà un compito molto impegnativo. La Fondazione (il cui presidente è don Marco Lai che è anche direttore della Caritas) fa parte della Consulta nazionale antiusura e rientra nelle azioni di promozione umana sostenute dalla C.E.I. in seguito all'aggravarsi del fenomeno dell'usura. "La Fondazione antiusura Sant'Ignazio da Laconi - ha spiegato monsignor Baturi - svolge da anni un'opera altamente meritoria, che nell'attuale crisi sociale, conseguente alla pandemia, diventa ancora più necessaria e profetica. La progressione del numero delle richieste di aiuto testimonia con chiarezza il dramma di tante persone e famiglie. Il Covid ha aggravato la situazione". (segue) (Rsc)