Industria: Mise su Embraco, mai promesso emendamento ma da ministro nessun ostacolo a interventi a sostegno

- Non è mai esistito, né è stato promesso, un emendamento Giorgetti al decreto Sostegni per le aziende in amministrazione straordinaria. Il Mise precisa che, in ogni caso, il ministro non avrebbe certamente ostacolato alcun intervento da parte di altri a sostegno di questa o altre aziende in crisi. Le accuse dei sindacati sulla presunta marcia indietro del ministro dello Sviluppo economico e del Mise sulla crisi Acc-Embraco sono quindi prive di fondamento. Giorgetti, si precisa, non ha partecipato al tavolo di crisi del 23 aprile scorso, presieduto invece dalla vice ministra Alessandra Todde, già delegata sulla materia e quindi responsabile anche di questo dossier. Dunque né in quella occasione, poiché non presente né delegando altri in tal senso, né in altre il ministro ha promesso un intervento sull'articolo 37 del decreto Sostegni. Come noto, l'unica proposta di soluzione avanzata è l'applicazione del metodo Corneliani, ovvero l'individuazione di un investitore privato per sbloccare il fondo pubblico, così come prevede la legge. (Com)