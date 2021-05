Campania: Borrelli (Verdi), basta assembramenti ai centri di vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna evitare i continui assembramenti per le vaccinazioni e sui trasporti pubblici che assieme agli assembramenti della movida di questo ultimo fine settimana sono tra le situazioni che ci preoccupano maggiormente. Non è possibile che ancora oggi si presentino in centinaia di persone per fare il vaccino o che si viaggi ammassati gli uni addosso agli altri. Inoltre non si può consentire a persone non accreditate di creare rallentamenti delle fila o immaginare di pretendere il tipo di vaccino da ottenere aggredendo il personale medico o le guardie giurate. Solidarietà in particolare alla guardia giurata a cui hanno sputato in faccia oggi". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che sta ricevendo innumerevoli foto di assembramenti ai centri vaccinali di Napoli, provincia e della Campania ogni giorno.(Ren)