Infrastrutture: Prestigiacomo (FI) su Ponte Stretto, 12 maggio Giovannini in audizione, attendiamo risposte su opera

- Il prossimo mercoledì, 12 maggio, "il ministro Giovannini sarà in audizione in commissione Trasporti a Montecitorio. L'auspicio è che riesca a dare delle risposte esaustive anche sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina". Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, secondo cui si tratta di un'opera "indispensabile per il Paese, sulla quale è bene passare dalle tante parole, ai fatti concreti". (Com)