Napoli: domani presentazione del progetto "Ripartiamo dalla cultura: un mese di iniziative per la ripartenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 5 maggio, alle ore 10, si terrà presso gli spazi di "Napulitanata", alla Galleria Principe di Napoli la conferenza stampa di presentazione del progetto "Ripartiamo dalla cultura" promosso dall'Associazione Napoli 20 30 con Graus Edizioni, iPharma, Officine Studenti e "La casa del rider-Cgil". "Napoli 20 30 - spiega una nota - nasce dall'incontro di un gruppo di giovani, attivisti e animatori di comunità che lavorano ogni giorno sui territori in ambito sociale e culturale per trasformare in meglio la città. "Ci siamo messi insieme per porre all'attenzione pubblica alcuni temi importanti per la nostra generazione, a partire dalle prossime elezioni amministrative del Comune di Napoli", dichiara Diana Capuano di Napoli 20 30. "Napoli 20 30 - si legge ancora - nasce con lo scopo di: guardare al futuro, immaginare e costruire insieme i prossimi 10 anni della città; dare voce a una generazione, coinvolgere direttamente nelle scelte le cittadine e i cittadini che oggi hanno venti e trent'anni; dettare l'agenda politica, mettere al centro del dibattito pubblico i temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile". (Ren)