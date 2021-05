Molise: Primiani (M5s), ecco la mia proposta per arginare spreco alimentare ed aiutare nuclei indigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del Movimento cinque stelle Angelo Primiani, in qualità di vicepresidente del Consiglio regionale molisano, sottolinea che "le difficoltà economiche e sociali che la pandemia sta generando sul territorio regionale diventano sempre più significative ed evidenti. In questo contesto - continua Primiani -, sono sempre più frequenti le richieste di aiuto e sostegno che pervengono alle istituzioni. Fino ad oggi, la regione Molise ha stanziato una buona fetta di risorse economiche, ma purtroppo non sufficienti per dare un primo e immediato ristoro alle attività. Fondi rivolti non solo alle categorie produttive più colpite dalle chiusure, ma anche alle fasce di popolazione che soffre il duro momento attraversato. Accanto a queste iniziative di carattere prettamente economico, ho inteso promuovere una iniziativa di solidarietà la quale si affianca all'opera già messa in campo da Caritas e associazioni di volontariato. Un'iniziativa che, recependo gli stimoli provenienti dalla società civile, intende stare vicino alle tante famiglie che vivono situazioni di particolare difficoltà". Per il rappresentante del M5s, "si tratta di un'idea a costo zero e con una doppia finalità. Ovvero quella di contribuire ad arginare il fenomeno dello spreco alimentare, che negli ultimi anni ha assunto proporzioni sempre più rilevanti e, al contempo, permettere ai nuclei più bisognosi di beneficiare di tutti quei prodotti 'freschi' (frutta, verdure, latticini, pane, carni eccetera) che, quotidianamente, i supermercati cestinano a causa di un surplus di produzione o ordinazioni". (segue) (Gru)