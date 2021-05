Sardegna: Coldiretti, allarme per danni causati da invasione cavallette (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 400 mila euro annunciati e stanziati dalla Giunta Regionale per gli agricoltori danneggiati dalle cavallette, ad oggi non ancora corrisposti, sono assolutamente insufficienti. I tecnici dell'agenzia Laore, lo scorso anno, hanno stilato un rapporto evidenziando un danno complessivo superiore al 40% per oltre 40.000 ettari interessati. Numerose aziende e aree interessate dal fenomeno, contigue e non, non sono state geolocalizzate e pertanto sono state escluse dalle perimetrazioni territoriali. Coldiretti Nuoro Ogliastra in questi giorni, con la collaborazione dei sindaci delle amministrazioni comunali già coinvolte in questa nuova invasione, Rita Zaru di Noragugume, Franco Saba di Ottana, Annalisa Motzo di Bolotana, Antonio Fadda di Orani, Nannino Marteddu di Orotelli e Marco Lampis di Escalaplano hanno elaborato delle proposte e richieste indirizzate agli assessori regionali all'Ambiente e all'Agricoltura. "Abbiamo chiesto un incontro urgente con gli assessori all'Ambiente e all'Agricoltura - riepiloga Leonardo Salis - perché visitino gli areali interessati e condividano con il territorio la strategia da adottare per trovare soluzioni immediate e per creare in prospettiva i presupposti per l'attuazione delle misure preventive finalizzate alla risoluzione definitiva del problema". (Rsc)