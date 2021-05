Piemonte: webtax, Consiglio regionale propone aliquota al 15 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condividiamo il fine ma non il metodo - ha spiegato Sean Sacco (M5s) - la prima reazione degli Usa alla proposta italiana è stata quella di minacciare sanzioni alle nostre imprese che esportano, in Piemonte il valore dell'esportazione verso gli stati uniti è di circa 3,5 miliardi di euro. La proposta avanzata da Biden potrebbe essere una buona soluzione, solo con un unico metodo di tassazione negli stati europei e negli Stati Uniti potremo far pagare le tasse ai grandi colossi impedendo così manovre fiscali elusive senza ritorsioni per le nostre Pmi”. Parere favorevole da parte della Lega, che per voce di Alberto Preioni ha sottolineato “il grido di allarme che arriva da piccoli artigiani e commercianti che stanno guardando al futuro. La nostra non è una lotta retrograda, vogliamo garantire equità e ridurre le distorsioni di un capitalismo globale. Nella società sta nascendo il desiderio di tornare ai valori di una volta, il nostro sistema economico deve essere preservato e molto passa anche dal comportamento di ciascuno di noi”. Marco Grimaldi, primo firmatario dell’Odg approvato all’unanimità che impegna la Giunta a rivedere la convenzione con Agenzia delle entrate e Guardia di finanza per aprire dossier su grandi multinazionali con sede o che fanno profitto in Piemonte, ha evidenziato come “ci siano soggetti che fanno profitti in Italia, ma grazie a pratiche di 'profit shifting', sottraggono risorse preziose al nostro fisco. Agire sull'aliquota Irap è l'unico modo con cui la Regione può tentare di aumentare le tasse a chi mina alla base anche il nostro sistema sanitario”. “Oggi è un giorno importante perché il Consiglio regionale ha appena approvato, su proposta della nostra Giunta, un disegno di legge che rappresenta un atto concreto di tutela dei piccoli, chiedendo allo Stato di aumentare, per il periodo della pandemia, la tassazione per le grandi piattaforme di vendita online e di destinarne i proventi al sostegno delle piccole attività commerciali ed artigianali chiuse dal lockdown. Un provvedimento di buonsenso, equità e giustizia”, ha concluso il presidente della Giunta Alberto Cirio. (Rpi)