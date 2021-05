Abruzzo: Pnrr, da Federturismo moderato ottimismo per ripresa settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente di Federturismo Abruzzo, Dario Colecchi: "Le risorse stanziate finora per sostenere le imprese del turismo abruzzese ed italiano nel percorso di uscita dalla grave crisi provocata dall'emergenza Covid-19 non sono state sufficienti ed in qualche caso hanno rischiato di creare situazioni di disparità. Federturismo Abruzzo, in tutte le sedi, ha sempre sostenuto la necessità che i fondi disponibili vengano utilizzate per azioni di sistema, incanalandole in meccanismi e modalità più efficaci e veloci per impegnarle concretamente in misure di rilancio. Il Contratto istituzionale di sviluppo (Cis Abruzzo) sul Turismo montano sostenibile, ad esempio, è uno strumento per accelerare e ottimizzare l'utilizzo delle risorse e degli investimenti pubblici e quelli privati a corredo, grazie ad una radicale semplificazione delle procedure, corsie preferenziali per realizzare opere pubbliche. I prossimi passi, pertanto, per quanto riguarda la nostra Regione, dovranno prevedere sempre più serrati confronti con l'assessorato al Turismo per discutere la predisposizione delle misure di coordinamento che permettano la rapida attuazione a livello locale e l'avvio degli investimenti necessari al rilancio del settore". (Gru)