Sardegna: Coldiretti, allarme per danni causati da invasione cavallette

- Un'invasione annunciata quella delle cavallette che per il terzo anno consecutivo si contano a milioni nei campi lungo il Tirso dove hanno cominciato a divorare le colture nelle campagna dei Comuni di Noragugume, Ottana, Bolotana, Orotelli, Orani ed Escalaplano che nei prossimi giorni potrebbero oltre che raddoppiare numericamente interessare anche un territorio più vasto. L'allarme arriva da Coldiretti Nuoro-Ogliastra che denuncia come "nonostante le proposte studiate insieme agli esperti del settore, non si è posto rimedio". In Sardegna quello della invasione delle locuste è un problema che si ripete ciclicamente. L'ultima si è presentata per la prima volta, in questi numeri, nella tarda primavera del 2019, con epicentro le campagne intorno a Ottana che si affacciano al Tirso. Lo scorso anno hanno nuovamente fatto la loro ricomparsa in numero ancora maggiore interessando un vasto territorio che dalla piana di Ottana si è diffuso lungo il Tirso fino al Goceano, con un'enclave nella Sardegna meridionale in agro di Escalaplano. (segue) (Rsc)