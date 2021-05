Sardegna: Coldiretti, allarme per danni causati da invasione cavallette (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo come era stato abbondantemente previsto – evidenzia Alessandro Serra - la schiusa di milioni di uova metterà a dura prova ancora una volta centinaia di aziende agricole, con una diffusione a macchia d'olio che rischia di radere al suolo migliaia di ettari, divorando pascoli, colture foraggere in asciutto e in irriguo ed in alcuni casi anche le ortive". "Le reiterate denunce di Coldiretti Nuoro Ogliastra degli anni scorsi - ricorda Leonardo Salis - hanno fatto il giro del mondo ma nonostante tutto sono state sottovalutate e non hanno trovato riscontro in quanto non sono state accompagnate, purtroppo, da una robusta campagna di prevenzione, la più importante delle quale l'abbiamo individuata con il supporto degli esperti del settore, nell'aratura dei territori interessati. Questi mancati interventi, come più volte annunciato, hanno ad oggi determinato lo stesso problema, amplificato dal fatto che le cavallette si sono moltiplicate". (segue) (Rsc)