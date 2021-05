Piemonte: webtax, Consiglio regionale propone aliquota al 15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi la proposta di legge al Parlamento per la revisione della “webtax”, ovvero l’aumento dell’aliquota dal 3 al 15% sui ricavi derivanti da servizi digitali. Viene inoltre chiesta un’aliquota straordinaria del 30% su tutte le transazioni commerciali realizzate durante il periodo di emergenza, a causa della distorsione della concorrenza dovuta alle misure di contrasto disposte dal Governo. “Un intero tessuto economico di vicinato non ha potuto lavorare a causa delle restrizioni, con il rischio di collasso. La Regione ha erogato contributi a fondo perduto, abbiamo aiutato il commercio piemontese. In questo contesto abbiamo pensato a una soluzione per introdurre un riequilibrio di natura fiscale, una misura di giustizia anche sociale. Imprese multinazionali hanno utilizzato un vantaggio iniquo, la webtax nazionale è stata introdotta tardi con un’aliquota insufficiente”, ha spiegato l’assessore ai rapporti con il Consiglio Maurizio Marrone. Il capogruppo Raffaele Gallo e Diego Sarno (Pd) hanno evidenziato come “questa proposta sia un annuncio e nulla di più. Non compete, infatti, alla Regione intervenire su un tema che è nazionale, ma soprattutto europeo. Utilizziamo le nostre leve fiscali, quelle che ci consentirebbero di intervenire subito e lavorare a un piano che aiuti davvero il commercio”. Per Paolo Bongioanni (Fdi) “bisogna trovare un equilibrio tra il commercio online e quello di vicinato. Se guardiamo i dati, le grandi multinazionali hanno incrementato il loro volume di affari di oltre il 50%, mentre moltissime piccole attività hanno chiuso. Sostenere imprese artigiane diventa un obbligo”. (segue) (Rpi)