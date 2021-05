Mostre: "Portal #2. Napoli/Berlino" dal 15 maggio alla Luigi Solito galleria contemporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Luigi Solito galleria contemporanea riapre a Napoli con una collettiva di 16 artisti internazionali che da anni gravitano intorno alla scena berlinese. Portal #2 è l’edizione pensata per Napoli del lavoro collettivo presentato alla Schaufenster di Berlino nel novembre 2020. A voler sottolineare il rapporto tra le due realtà, il sottotitolo Napoli / Berlino individua il collegamento, il portale spazio-temporale che si intende attraversare per unire idealmente i due contesti culturali e artistici tra i più dinamici e prolifici d’Europa degli ultimi decenni. Anche a Napoli la mostra è a cura Anna Nezhnaya, giovane artista emergente nata a Mosca ma che vive e lavora a Berlino, che per l’occasione è affiancata da Fabia Mendoza, artista berlinese e autrice (tra i progetti più recenti) del pluripremiato documentario musicale e politico The White House sull'azione artistica The Rosa Parks House del marito Ryan. Da sabato 15 maggio, negli spazi rinnovati della Galleria (complesso ex Lanificio - piazza Enrico De Nicola 46), espongono le proprie opere Minor Alexander (Germania), Kristina Bekker (Germania-Russia), Diego Cibelli (Italia), Katya Quel Elizarova (Germania-Russia), Wolfgang Flad (Germania), Lukas Glinkowski (Germania), Andrej Golder (Germania), Gregor Hildebrandt (Germania), John Isaacs (Inghilterra), Ryan Mendoza (USA), Anna Nezhnaya (Germania-Russia), Emmanuel Pidré (Argentina), Tim Plamper (Germania), Frédéric Platéus (Belgio), Alexander Skorobogatov (Germania) e Sergej Tchoban (Germania-Russia). Un insieme eterogeneo di opere che comprende tele, sculture, istallazioni, fotografie e disegni. (segue) (Ren)