Ponte Stretto: Carfagna, si può fare con fondi nazionali, serve ampio patto politico

- Il ponte sullo Stretto "si può fare anche con fondi nazionali, con soldi nostri, con finanziamenti italiani". Lo ha dichiarato la ministra del Sud e della Coesione territoriale, Mara Carfagna, nel corso di una conferenza stampa con le emittenti televisive locali delle Regioni del Sud. "C’è vita oltre il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Personalmente ritengo che il ponte si debba fare, che sia un’opera strategica. E sono convinta - ha aggiunto Carfagna - che bisogna andare anche oltre, che bisogna promuovere una sorta di 'patto politico' largo, trasversale, su questo progetto, che consenta non solo di iniziarlo ma anche di non abbandonarlo finché non sarà completato, inaugurato e consegnato ai cittadini meridionali". (segue) (Rin)