Ponte Stretto: Carfagna, si può fare con fondi nazionali, serve ampio patto politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra ha poi confermato che il documento di fattibilità elaborato dalla commissione di valutazione sui progetti sarà consegnato alle Camere e sarà dibattuto nelle prossime settimane: "Il governo non ha pregiudizi su quest’opera che non è stata inserita nel Pnrr per il semplice fatto che non è possibile realizzarla e completarla entro il 2026, quindi nel giro di cinque anni". La necessità di un accordo politico forte è legata al rischio che "magari il ponte venga programmato da un governo e venga affossato dal governo successivo, come è già accaduto in passato del resto, e questo non possiamo permettercelo". Dunque "serve un patto politico che regga non solo in questa legislatura ma anche nella prossima e magari anche per la successiva, per consentire a quest’opera di essere avviata, completata, inaugurata e consegnata al Mezzogiorno", ha concluso Carfagna. (Rin)