Enti locali: D'Uva (M5s), bene Di Maio e Castelli, sostenere Comuni per aiuto a cittadini

- I Comuni italiani "in dissesto vanno aiutati. E' il momento di coltivare un impegno sinergico tra Istituzioni. L'obiettivo è guardare avanti, nell'interesse dei cittadini che non possono fare le spese di effetti negativi come eventuali tagli nell'erogazione dei servizi essenziali. La proposta del ministro Luigi Di Maio, portata avanti anche dal viceministro Laura Castelli, mi trova d'accordo. Lavoriamo al più presto a un provvedimento per sostenere i Comuni. È anche così che si riparte". Lo afferma in una nota il deputato questore M5s, Francesco D'Uva. (Com)