Molise: Primiani (M5s), ecco la mia proposta per arginare spreco alimentare ed aiutare nuclei indigenti (2)

- Primiani aggiunge: "Per meglio illustrare la proposta, comprenderne la fattibilità e valutare le azioni operative da porre in essere, ho incontrato i maggiori rappresentanti della Grande distribuzione organizzata molisana e delle associazioni di volontariato, in particolare 'Molise sorriso' e 'Shomer onlus - Caritas diocesana', che da anni operano sul territorio al fianco dei più deboli. L'incontro si è rilevato molto proficuo. Infatti sono stati molteplici i suggerimenti e consigli per affrontare e mitigare la problematica. Da questa prima riunione la cosa più importante emersa è stata l'aver incassato la disponibilità da parte dei grandi distributori a sposare in toto il progetto. Una presa di posizione che, se ce ne fosse bisogno, dimostra la grande sensibilità nei confronti di chi fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Ma non è tutto - conclude Primiani - perché la mia proposta è quella di allargare e coinvolgere anche la piccola distribuzione da sempre vicina ai bisogni dei nostri concittadini. Infine l'intero progetto sarà sostenuto da una campagna di comunicazione dall'alto valore solidale". (Gru)