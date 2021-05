Basilicata: Moles, ora scatto ulteriore, continuare a crescere anche a Tursi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Problemi, criticità e prospettive sono stati i temi al centro di un lungo e approfondito incontro con Emiliano Lauria, coordinatore cittadino di Forza Italia Tursi (Mt), che ho voluto ringraziare personalmente per la passione e la competenza con cui svolge il suo importante incarico". Lo afferma in una nota Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e commissario di Forza Italia in Basilicata. "Abbiamo discusso non solo della situazione politica e amministrativa locale ma anche delle potenzialità di Tursi, riflettendo su una serie di progetti e di proposte da portare avanti. Anche nella provincia di Matera il nostro partito sta facendo un attento lavoro di ascolto delle istanze della comunità grazie ad una capillare presenza sul territorio ed al costante coordinamento del commissario provinciale Michele Casino. L’obiettivo - conclude - è quello di fare uno scatto ulteriore, di continuare a crescere anche a Tursi come nelle altre realtà". (Com)