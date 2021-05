Abruzzo: Pezzopane (Pd), dopo 12 anni terremoto decisiva nuova sede Vigili fuoco L'Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata abruzzese del Partito democratico, Stefania Pezzopane, sottolinea che "ci sono 12 milioni a disposizione da anni per ricostruire la nuova sede della caserma dei VVFF danneggiata dal sisma del 2009. Gli 'angeli' del terremoto sono ancora in attesa, dopo i continui cambi di impostazione che hanno, di fatto, bloccato finora ogni passo in avanti. Il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco (Conapo), ma anche altre organizzazioni sindacali - continua la parlamentare in una nota -, hanno denunciato la frustrazione e la rabbia in questi anni. Tra l'altro, l'istituzione, a L'Aquila, della Scuola nazionale di formazione dei Vigili del fuoco, una importante novità intervenuta dopo l'approvazione di un emendamento a firma di numerose forze politiche e approvato alla Camera nella legge di Bilancio a dicembre 2020, rende ancora più grave la mancata realizzazione del nuovo comando". La deputata del Pd aggiunge: "Il sindacato ha richiamato l'attenzione sulla caserma dei Vigili del fuoco di via Pescara, demolita dopo il terremoto del 2009. Il sindacato, in particolare, ha denunciato lo schema di 'accordo tecnico di attuazione'. Deliberato dalla Giunta comunale dell'Aquila il 31 dicembre 2020, lo schema prevede la realizzazione della nuova caserma appena qualche metro più in là di quella attuale. Nonostante le varie passerelle, in particolare dell'allora ex ministro Salvini, il quale aveva annunciato che la nuova caserma si sarebbe realizzata nel sito della ex caserma Rossi. Il risultato, con ben 12 milioni di euro pronti per essere spesi da anni, rischia di essere una colata di cemento all'ingresso est della città capoluogo di Regione, in una zona già abbondantemente ingolfata e per di più di fronte al cimitero cittadino. Una simile scelta non risolverebbe nessuno dei problemi ad oggi esistenti per l'operatività degli stessi Vigili del fuoco". (segue) (Gru)