Mostre: "Portal #2. Napoli/Berlino" dal 15 maggio alla Luigi Solito galleria contemporanea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la curatrice Anna Nezhnaya, Napoli è un passo in avanti: "Quando abbiamo inaugurato Portal allo Schaufenster di Berlino, mi sentivo come una bambina il giorno di Natale; la sensazione magica che avverti quando entri nella stanza dove brilla l'albero di Natale con i doni. Da curatrice, ho solo riunito le opere d’arte di quegli artisti che ho ammirato e che mi hanno ispirato. Di conseguenza, la mostra ha attirato l'attenzione del pubblico berlinese, che nei mesi precedenti era rimasto bloccato a causa del lockdown e quindi era desideroso di arte. Sono stata estremamente felice e lusingata quando la galleria Luigi Solito mi ha suggerito il progetto Portal #2 per creare un 'portale' di collegamento tra Napoli e Berlino". Per Portal #2, gli artisti emergenti di Berlino sono accompagnati da alcuni nomi affermati nella scena artistica internazionale come John Isaacs, Ryan Mendoza, Andrej Golder e Gregor Hildebrandt. Alla ricerca del “portale” che Alice nel Paese delle Meraviglie ha trovato nello specchio, Portal #2 - Napoli / Berlino ci conduce in un mondo onirico che non potrebbe essere più vivo di Napoli e più specifico per Berlino. È parte del progetto Portal #2 anche un evento “satellite”, un side-project espositivo per presentare la personale del regista e fotografo Lennart Brede (Germania) dal titolo Because You Want To Be Loved. Ancora a cura di Anna Nezhnaya e Fabia Mendoza, la mostra fotografica per Off / Portal #2 è visitabile allo storico Spazio Nea di Luigi Solito (via Costantinopoli 53, piazza Bellini 59) negli stessi giorni e nelle stesse modalità: opening sabato 15 maggio (dalle 10 alle 20) nel rispetto delle normative vigenti a garantire la massima sicurezza e la salute dei visitatori, per evitare assembramenti e assicurare il dovuto distanziamento. Si fa promotrice della galleria e della produzione della mostra la società per le arti di Virginia Cuccaro. (Ren)