Abruzzo: Consiglio regionale approva a unanimità progetto di legge per sostegni a ristorazione e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese, in corso di svolgimento a L'Aquila, ha approvato nella prima parte della seduta, all'unanimità, il progetto di legge "Misure a favore delle imprese, con particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico - alberghiero, alle filiere ad essi correlate operanti sul territorio della Regione Abruzzo" che prevede uno stanziamento complessivo di risorse pari a 10 milioni di euro. Il provvedimento prevede una serie di misure straordinarie di contrasto alla crisi emergenziale economico-finanziaria che si è venuta a determinare a seguito della pandemia da Covid-19 e che sta protraendo i suoi effetti negativi sul sistema economico regionale soprattutto a causa della diffusione delle varianti virali. Le risorse previste dall'articolato derivano dalla riprogrammazione del cosiddetto "Fondo dei Fondi" di Sviluppo Abruzzo per le Imprese (Saim) con la possibile modifica, se necessaria, del Programma operativo regionale Fesr 2014/2020. L'obiettivo è consentire alle micro, piccole e medie imprese abruzzesi di ottenere agevolazioni nell'accesso al credito bancario e la possibilità di realizzare nuovi investimenti per affrontare la transizione verso la "green economy". (segue) (Gru)