Lavoro: Segneri (M5s) su Stellantis, governo attenzioni situazione stabilimento Piedimonte San Germano

- Il governo "tenga alta l'attenzione su quanto sta accadendo presso lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano (Fr), dove nell'ultimo anno e mezzo c'è stata una riduzione di ben 900 dipendenti, passando da circa 4.300 a 3.400 unità, e nonostante questo non si è ridotto l'utilizzo della cassa integrazione che a maggio 'coprirà' il 30 per cento dei giorni lavorativi". Lo afferma in una nota Enrica Segneri, deputata del Movimento 5 stelle componente della commissione Lavoro. "Con un'interrogazione in commissione Lavoro - ricorda - ho chiesto al ministro del Lavoro Orlando quali iniziative intenda assumere per vigilare sul corretto comportamento della società, al fine di mantenere i livelli occupazionali. Bene la disponibilità mostrata dal ministro, per il tramite della sottosegretaria Accoto, per l'apertura di un tavolo di confronto con le parti interessate. Ma non basta. È auspicabile infatti - sottolinea - che anche il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, invece di sottrarsi alle ripetute richieste di Parlamento, sindacati e, nel caso dello stabilimento di Piedimonte, della Consulta dei sindaci del Cassinate, si renda disponibile a un confronto. Non c'è più tempo da perdere", conclude.(Com)