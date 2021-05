Sardegna: voragine sulla statale 131 nei pressi di Bonorva, l'Anas consegna i lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anas ha consegnato i lavori di ripristino del tratto della statale 131 "Carlo Felice" dove lo scorso 15 gennaio una profonda voragine si aprì all'altezza del chilometro 164 della Statale 131, al confine tra i territori comunali di Cossoine e Bonorva. Il cedimento, probabilmente, fu provocato dalle infiltrazioni d'acqua nel terreno sottostante il viadotto, dovute alle abbondanti piogge che interessarono la zona in quel periodo, e che causarono anche un'altra frana sul costone che sovrasta la 131, nella carreggiata opposta. L'opera di ripristino costerà quasi due milioni di euro dall'azienda statale, sarà realizzata dall'associazione temporanea di imprese composta da Cemes Spa e Serlu Costruzioni Srl. I lavori riguarderanno il consolidamento della carreggiata nord, dove attualmente scorre il traffico. In un secondo momento si interverrà sulla carreggiata sud per bloccare il movimento franoso e per ricostruire completamente il tratto stradale, con la messa in posa di un manto di asfalto drenante. Previsto anche un sistema di regimazione delle acque attraverso la costruzione di due attraversamenti idraulici per il deflusso dell'acqua da monte a valle. (Rsc)