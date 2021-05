Campania: Anbi, fiumi da 5 settimane livelli idrometrici superiori a media ultimi 4 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le rilevazioni di Anbi, il Volturno rispetto a sette giorni fa è da considerarsi stazionario, pur con 4 idrometri su sette che registrano variazioni positive dei livelli, per l’effetto di compensazione delle tre negative. Questo fiume ha 3 valori idrometrici sopra la media del quadriennio precedente su 3 considerati, con in evidenza la stazione di Capua: 12,5 centimetri sopra la media del periodo. Infine, il fiume Sele si presenta in uniforme diminuzione rispetto a una settimane fa, con in evidenza il calo di 57 centimetri a Serre Persano. Il Sele presenta 2 delle 3 le principali stazioni idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente, con Albanella che ha toccato i 48,5 centimetri sopra la media del periodo. Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume Alento appare in lieve calo a circa 21 milioni di metri cubi e contiene l’84 per cento della sua capacità, ma con un volume superiore del 64,49 per cento rispetto ad un anno fa. Aggiornati dall’Eipli i dati dell’invaso di Conza della Campania al 30 aprile scorso, quando risultava stabile sul 19 aprile e con oltre 45,8 milioni di metri cubi presentava una scorta idrica superiore di oltre 6,5 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa. (Ren)