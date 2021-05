Sardegna: Cagliari calcio trova partner per realizzazione nuovo stadio, lavori fra un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il gruppo Costim ad affiancare il Cagliari calcio nella realizzazione del nuovo stadio che nascerà sulle ceneri del vecchio Sant'Elia. La Costim, specializzata nella realizzazione di grandi progetti immobiliari, lavorerà insieme alla Sportium per il completamento del progetto definitivo e parteciperà insieme alla società guidata da Tommaso Giulini, alla gara pubblica internazionale che dovrà essere indetta da parte del Comune per l'affidamento dell'intervento. I lavori per la costruzione del nuovo stadio (e per la demolizione del vecchio impianto) dovrebbero iniziare nel 2022 e concludersi due anni dopo. Il Consiglio Comunale del capoluogo sardo dovrà, inoltre risolvere la questione della modifica del Piano urbanistico comunale per ciò che attiene i vicini quartieri di San Bartolomeo e Sant'Elia e sul possibile centro commerciale. (segue) (Rsc)