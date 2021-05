Campania: M5s, salve indennità dei medici del 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per oltre un anno, senza mai risparmiarsi e mettendo a repentaglio ogni giorno la propria salute, hanno lottato per salvare le vite dei cittadini della Campania. In cambio, hanno dovuto subire la beffa della decurtazione del 25 per cento dello stipendio, unita all'ingiunzione di dover restituire tutte indennità aggiuntive pregresse accumulate in anni di lavoro in prima linea. Un'ingiustizia in piena regola per i medici del 118, a cui stiamo per mettere la parola fine dopo l'approvazione, in commissione Bilancio al Senato, dell'emendamento a prima firma della senatrice M5s Castellone al Decreto Sostegni grazie al quale sarà corretta una paradossale stortura basata su una semplice interpretazione delle Asl regionali di un parere della Corte dei Conti. Grazie a una battaglia che, come Movimento 5 stelle, abbiamo portato avanti a livello regionale e a livello nazionale, i medici del 118 continueranno a percepire un'indennità che gli spetta di diritto per un lavoro che non può non essere riconosciuto come usurante e ad alto rischio". Lo annunciano la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino, la senatrice M5s Maria Domenica Castellone e la deputata M5s Virginia Villani, componenti delle rispettive Commissioni Sanità. (segue) (Ren)