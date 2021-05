Comuni: Castelli, urge Patto per soluzione anti-dissesto, subito tavolo su Enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Promuoveremo nelle prossime ore un tavolo con i responsabili degli Enti locali di tutte le forze politiche. Definire soluzioni, rapidamente, è necessario, soprattutto alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, che ha abrogato la norma con cui si era introdotta, nell’ordinamento, una soluzione per evitare il dissesto di centinaia di Comuni". Lo ha detto, intercettata alla Camera, il viceministro all’Economia, Laura Castelli, rispondendo ad alcune domande sulla proposta, lanciata dal ministro degli Esteri Di Maio, di un patto in Parlamento per aiutare i Comuni. "Vanno superate le criticità evidenziate nella sentenza, per evitare che questo impatti negativamente sull’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini. E' un tema, delicato e urgente, di cui nei giorni scorsi ho già parlato con il ministro Lamorgese e serve intervenire velocemente. Serve un patto tra Istituzioni, aiutare i Comuni vuol dire aiutare i cittadini", ha spiegato Castelli.(Rin)