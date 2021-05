Sardegna: pronti altri 3,9 milioni per turismo, spettacolo e sagre, organizzazioni categoria chiedono maggiore impegno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due le richieste della Cna. Per il segretario regionale Francesco Porcu la proposto di legge andrebbe integrata con un ulteriore stanziamento di 2,4 milioni di euro a favore delle imprese dell'artigianato artistico: "Questo comparto soffre più di altri - ha detto - l'integrazione dello stanziamento consentirebbe di venire incontro alle richieste di circa 400 aziende del settore con un contributo a fondo perduto di 6000 euro". Urgente, per la Cna anche il rifinanziamento della legge 949/52 per il credito all'artigianato: "Le imprese sarde, soprattutto quelle più piccole, sono in crisi di liquidità. I fondi messi a disposizione dal governo finiscono quasi tutti nelle casse delle imprese medio-grandi - ha sottolineato Porcu - un modo per recuperare liquidità è proprio il ricorso alla legge 949 che, nel 2020 e nel primo quadrimestre del 2021, ha coperto il fabbisogno di 750 aziende. La dotazione di 11 milioni di euro però non è sufficiente e va rimpinguata. Servono altri 8 milioni di euro per coprire tutto il 2021". (segue) (Rsc)