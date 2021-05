Infrastrutture: Thales modernizza la metropolitana automatica di Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione di Thales con la Metro di Brescia è consolidata: il rapporto fra Brescia Infrastrutture Srl e Thales è iniziato infatti nel 2004. Stando al relativo comunicato stampa, Thales ha portato la sua competenza nella manutenzione dei sistemi per accompagnare l’evoluzione tecnologica dell’infrastruttura, assicurando un livello di sicurezza sempre maggiore per i passeggeri: questa partnership di lunga data ha permesso a Thales di andare incontro alle nuove esigenze espresse dal cliente e offrire soluzioni specifiche. L’architettura esistente, prosegue la nota, è stata ottimizzata per minimizzare il numero di elementi attivi e al contempo ridurre il consumo energetico e quindi l’impatto ambientale delle attività manutentive. Il nuovo contratto recentemente firmato con Thales per la modernizzazione della metropolitana automatica di Brescia riguarda la soluzione di comunicazione dei dati treno-terra a banda larga e include più precisamente le seguenti tecnologie Thales: encoder Cctv integrato per la digitalizzazione dei segnali video analogici; un collegamento wifi che connetta il treno alla terra attraverso apparecchiature a bordo e elementi attivi lungo la linea, e una rete dati dedicata per interconnettere gli elementi della rete wifi e la centrale operativa. (segue) (Com)