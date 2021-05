Infrastrutture: Thales modernizza la metropolitana automatica di Brescia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales, prosegue la nota, fornisce nella centrale operativa la piattaforma software per la video sorveglianza e la diagnostica: il nuovo sistema di comunicazione a banda larga installato nella rete metropolitana permette la trasmissione in tempo reale di immagini provenienti dalle telecamere a circuito chiuso a bordo dei treni fino alla centrale operativa e la possibilità di condividere il contenuto video con altri operatori di sicurezza. Le attività sono già state avviate e il completamento dei lavori è previsto per fine 2021. “Ancora una volta, Thales supporta il proprio cliente nell’evoluzione tecnologica della sua infrastruttura, installando un sistema essenziale per la gestione di immagini e video in tempo reale, aumentando così la sicurezza dei passeggeri: confermiamo il nostro ruolo di partner di fiducia nel percorso di digitalizzazione sostenibile dei propri clienti, un processo finalizzato non solo al raggiungimento di una mobilità sicura e intelligente, ma anche alla riduzione dell’impatto ambientale”, ha commentato Carlo Piacenza, transportation domain director di Thales Italia. (Com)