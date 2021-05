Rai: Laboccetta, Report caduto in basso, insiste su non notizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che Report si sia limitato a fare solo killeraggio premeditato a tavolino anche se per la debolezza degli argomenti trattati verrebbe da pensare a un omicidio, venuto male, anzi completamente non riuscito, su commissione. E allora vorremmo scoprire chi sia il mandante o il beneficiario di questa squallida operazione, visto che si tratta di servizio pubblico. Dove sta la notizia?" Lo dichiara l’ex parlamentare Amedeo Laboccetta. "Se Marco Mancini, autorevole servitore dello Stato incontra l’ex premier Renzi il 23 di dicembre, e la data non è ininfluente!, per donare i Babbi di cioccolato, dove sta la notizia? - prosegue il presidente di Polo Sud - Piuttosto è interessante notare come qualcuno abbia seguito Renzi dalla trasmissione tv a Rebibbia visto che fanno riferimento a un incontro con Verdini. Basta con le ipocrisie! Report di ieri dimostra che la Rai deve tornare ad essere lottizzata e di qualità. Report si è prestato a una operazione squallida che dovrebbe essere sanzionata dalla vigilanza Rai: un servizio scandaloso rinvangando vecchie e risolte vicende: dal recupero di Luciana Sgrena alla vicenda Telecom al segreto di Stato su Abu Omar. Cui prodest?".(Ren)