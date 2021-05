Sardegna: pronti altri 3,9 milioni per turismo, spettacolo e sagre, organizzazioni categoria chiedono maggiore impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attività interrotte o sospese, perdita di fatturato, mancanza di liquidità. Gli effetti devastanti della pandemia continuano a pesare sulle aziende sarde. Soprattutto in alcuni settori collegati al turismo, allo spettacolo e alle sagre paesane. Un'emergenza che ha spinto la maggioranza del consiglio regionale a presentare una proposta di legge urgente con la previsione di uno stanziamento di 3,9 milioni di euro a favore dei titolari di imprese che operano nell'ambito delle feste e delle sagre. Una misura rivolta a una platea di circa 650 lavoratori: per ciascuno di loro si pensa ad un'indennità una tantum pari a 1.000 euro per sei mesi. Il provvedimento è ora all'esame delle commissioni Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale che in mattinata si sono riunite in seduta congiunta. I parlamentini presieduti da Alfonso Marras e Piero Maieli hanno sentito i rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Associazione degli armatori per il trasporto dei passeggeri, sindacato dei locali da ballo, Assoarmieri Sardegna, imprese pirotecniche. Da tutte le associazioni di categoria è arrivata la richiesta di un'integrazione delle misure di sostegno con l'inserimento di alcune categorie produttive finora escluse dai ristori. (segue) (Rsc)