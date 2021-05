Sardegna: pronti altri 3,9 milioni per turismo, spettacolo e sagre, organizzazioni categoria chiedono maggiore impegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria Sardegna, Maurizio De Pascale, ha sollecitato una quantificazione delle risorse disponibili: "Occorre avere un quadro chiaro per capire come saranno spesi i soldi - ha detto - è necessario individuare un sistema di erogazione agile che consenta alla imprese di ricevere la liquidità in tempi rapidi. Alcune misure come i fondi "Emergenza Imprese Sardegna" e (R)esisto si sono rivelati insufficienti e andrebbero rifinanziati". Per il presidente di Confindustria Sardegna, un occhio di riguardo andrebbe riservato alle imprese del settore alberghiero con incentivi per l'adeguamento delle strutture ricettive e la riorganizzazione degli spazi in funzione anti-Covid. Stesso discorso per le imprese di trasporto collegate al turismo. De Pascale, infine, ha sollecitato uno snellimento delle procedure per rendere immediatamente operativi gli interventi a favore delle imprese: "Le risorse devono essere spese subito altrimenti non servono - ha detto - una soluzione potrebbe essere quella del ricorso alla fiscalità di vantaggio: credito d'imposta, moratoria fiscale con la sospensione delle tasse, dei mutui e dei prestiti, esenzioni o riduzioni di aliquote per i costi dei trasporti o dell'energia". (segue) (Rsc)