Covid: Piemonte, atterrato in India aereo con sistema di produzione di ossigeno

- E' atterrato pochi minuti fa in India l'aereo con a bordo il personale della Regione Piemonte e gli strumenti per soccorrere le popolazioni attanagliate dall'emergenza Covid. Il velivolo, partito dall'aeroporto di Torino-Caselle, trasportava un sistema di produzione di ossigeno in grado di rifornire un intero ospedale e respiratori. Il team installerà le apparecchiature e formerà gli operatori locali. A renderlo noto, sui propri profili social, è il dipartimento della protezione civile. (Rpi)