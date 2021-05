Sud: Tartaglione (Fi), stop a emigrazione da Mezzogiorno obiettivo primario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istat "certifica che il calo della popolazione colpisce in particolar modo le regioni del Mezzogiorno" e "preoccupano, in particolare, i dati relativi al Molise e alla Provincia di Isernia". Lo dichiara Annaelsa Tartaglione, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatrice regionale del partito in Molise. "Tutto ciò - continua - è dovuto ad una pluralità di fattori, su cui ha influito in parte anche l'impatto del Covid, che richiede soluzioni di prospettiva. Accanto al nodo demografico sulle nascite va affrontata la precondizione per disinnescare l'altro grande dramma, ossia lo spopolamento per emigrazione. Attualmente, infatti, ancora troppi giovani se ne vanno dal Sud per costruirsi una vita altrove. La logica alla base del Pnrr, che vede l'aggancio tra investimenti sulle infrastrutture e quelli una scuola più digitalizzata, con risorse finalizzate al contrasto dalle povertà educative, va sicuramente nella giusta direzione. Gli obiettivi sono nero su bianco, ma il percorso è lungo e non può prescindere dall'evoluzione delle Università del Sud in veri e propri centri di eccellenza, nel creare nuove opportunità di impresa, che coniughino le specificità locali, come l'agroalimentare e i luoghi di impatto turistico, all'innovazione. Creare un'attrattiva economica vera, affinché molti dei talenti che il Mezzogiorno ha perduto possano nel medio termine ritornare", conclude. (Com)