Covid: Sospiri-D'Incecco-Testa, subito un incontro per regolare la movida a Pescara

- Un incontro urgente tra Regione, Comune e Forze dell'ordine per redigere un piano in grado di regolare l'afflusso delle persone nei luoghi di ritrovo della movida cittadina. Lo chiedono i capigruppo di Fratelli d'Italia e Lega in Consiglio regionale, Guerino Testa e Vincenzo D'Incecco, ed il presidente dell'Assemblea, Lorenzo Sospiri, che reputano necessario "una disciplina anti-assembramenti che permetta di realizzare un salto di qualità nella gestione degli spazi pubblici, già a partire dal prossimo weekend. L'idea che ispira il piano deve essere quella di trovare un punto di equilibrio tra iniziativa economica, tutela della salute e libertà di socializzazione. Il momento che stiamo vivendo è molto delicato e non possiamo permetterci errori di nessun tipo. Assistiamo ad un grande bisogno di socialità nelle persone, dopo il lungo periodo di chiusure, ed è necessario adottare misure proporzionate all'evolversi della situazione in grado di assicurare la tutela sanitaria senza pregiudizio per la collettività e per gli esercizi commerciali. Riteniamo - affermano Sospiri, D'Incecco e Testa - che occorra dar vita ad un modello sinergico, tra l'azione intelligente dell'amministrazione comunale, la presenza costante delle forze dell'Ordine, unitamente ad un contributo fattivo degli operatori commerciali ed evidentemente ad un maggior senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini". (segue) (Gru)