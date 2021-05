Ponte Stretto: Siclari (FI), Giovannini riferisca in Parlamento su esito Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vista l'importanza strategica dell'opera attesa da decenni è fondamentale che il ministro Giovannini riferisca in Parlamento sugli esiti della commissione ministeriale che ha ultimato di valutare tutti i progetti per il collegamento stabile con la Sicilia così da mettere una parola definitiva su alcuni progetti come il tunnel che non hanno riscontrato esito positivo. Si tratta di un'opera da realizzare immediatamente con un progetto chiaro che è costato centinaia di milioni di euro e decenni di studi. Ora bisogna solo passare alla sua realizzazione per fare ripartire il Sud. È inutile perdere altro tempo, in parlamento ci sono le condizioni ed i numeri per dare l'ok definitivo". Lo afferma in una nota il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Salute, Marco Siclari.(Com)