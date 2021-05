Tlc: parte da Trento lo “switch-off” della rete in rame di Tim, accordo con Provincia e comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al completamento in Ftth della centrale di Mattarello, che serve circa duemila linee telefoniche nella Circoscrizione 8 della città, Tim intende promuovere il passaggio ai servizi ultrabroadband di tutti i clienti serviti da questa infrastruttura, inclusi quelli con altri operatori: il processo di migrazione avverrà progressivamente sulla base delle adesioni della clientela. L’accordo, prosegue la nota, punta a informare i cittadini e promuovere nella comunità i benefici che derivano dall’adozione delle nuove tecnologie, che consentono un notevole incremento della qualità del servizio. Il comune di Trento, inoltre, riconosce l'iniziativa come idonea a promuovere ulteriormente la smart city, progetto sul quale la città ha già investito e che la posiziona ai primi posti in Italia: e proprio con l’obiettivo di creare sempre più strutture e servizi online offerti dall'amministrazione comunale, il comune si propone di sviluppare una serie di iniziative specifiche. Allo stesso tempo, prosegue la nota, Tim continua nel piano di sviluppo della fibra ottica nella provincia: nel corso dell’ultimo anno sono stati effettuati interventi di potenziamento della rete in 95 comuni per cablare oltre 100 mila unità immobiliari, facendo così salire a 170 mila il totale delle abitazioni e degli uffici raggiunti dalla banda ultralarga. (segue) (Com)