Enti locali: Viminale, aumentano i fondi erogati, nel 2022 saranno 3.488 milioni

- Sono in aumento le risorse erogate dal ministero dell'Interno agli enti locali. Come rileva, infatti, l'analisi del dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, diretto dal prefetto Claudio Sgaraglia, negli ultimi anni i fondi a sostegno degli investimenti comunali - iscritti nello stato di previsione del ministero dell’Interno - sono stati incrementati in maniera significativa, passando dai 220 milioni di euro del 2018 a 3.770 milioni del 2021, per raggiungere i 3.488 milioni nel 2022. Se si confrontano i dati per amministrazione centrale erogatrice, in un solo anno il ministero dell’Interno - si legge sul sito web del Viminale - ha visto raddoppiare la quantità complessiva delle risorse a sostegno dei comuni assegnate alla gestione della direzione centrale per la Finanza locale del Viminale, con una variazione percentuale dal 37,3 per cento del 2019 al 73,63 per cento del 2020 sul totale dei contributi agli investimenti locali. Le risorse sono state destinate a spese di progettazione, di messa in sicurezza di strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, a favore di interventi di rigenerazione urbana e su asili nido, scuole d’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia. (Rin)