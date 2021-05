Covid: Sospiri-D'Incecco-Testa, subito un incontro per regolare la movida a Pescara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pensiamo a linee guida che permettano di individuare le aree maggiormente interessate dal fenomeno della movida - spiegano ancora Sospiri, D'Incecco e Testa -, che delineino il massimo affollamento sostenibile per ciascuna zona e che regolino gli accessi anche attraverso l'impiego di addetti alla sicurezza e, laddove si renda necessario, che prevedano anche la possibilità di ricorrere a sistemi di rilevazione numerica progressiva o di barriere naturali per facilitare il monitoraggio degli ingressi. Siamo certi che la messa a punto di un efficace sistema di controllo, oltreché indispensabile per assicurarsi che venga rispettato il distanziamento sociale e l'obbligo di indossare la mascherina - anche alla luce degli imprudenti affollamenti a cui abbiamo assistito durante il passato weekend - possa garantire una serena vita sociale dei cittadini, con la possibilità di una corretta fruizione da parte degli stessi degli spazi pubblici. Anche e soprattutto - concludono Sospiri, D'Incecco e Testa - in vista della imminente stagione estiva in cui crediamo che nessuno voglia regredire in zona rossa. E nessuno deve pagare per leggerezze altrui" (Gru)