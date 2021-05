Tlc: parte da Trento lo “switch-off” della rete in rame di Tim, accordo con Provincia e comune (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La digitalizzazione del Trentino è una priorità per la provincia autonoma di Trento che intende fornire una connessione stabile e ultra veloce a cittadini e imprese: la ripartenza dalla crisi Covid passa anche attraverso infrastrutture in grado di sostenere ed erogare servizi di futura generazione”, ha commentato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento. “In sinergia con i comuni del Trentino e Trentino Digitale stiamo rilasciando i primi servizi che permetteranno a cittadini ed imprese di essere al centro dell’attività di una pubblica amministrazione moderna, efficiente e trasparente: è un percorso lungo e sfidante che porterà il Trentino nel futuro”, ha continuato, aggiungendo che l’intesa è “un altro passo in avanti di questo percorso che permetterà a tutti i territori del Trentino, dalle nostre splendide ed operose vallate ai centri urbani, di potere accedere in maniera paritaria ai servizi e alla conoscenza, azzerando di fatto il digital divide tra periferia e città: non è un caso che lo spegnimento della rete in rame, a favore della fibra ottica, inizi proprio da Trento”. In questi mesi di pandemia, ha aggiunto Franco Ianeselli, ci siamo resi conto di quanto sia indispensabile avere una connessione internet in casa. “E non una connessione qualsiasi, ma una che permetta ai componenti di una famiglia di essere impegnati, nello stesso tempo, nello smart working, nella didattica a distanza, in una videochiamata con i nonni”, ha continuato. (segue) (Com)