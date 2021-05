Infrastrutture: Fapi, condivisibile impostazione crescita Giovannini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, "spiega una visione condivisibile di investimenti per il rilancio e la crescita del Mezzogiorno". Lo afferma il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto, a margine di un incontro con alcuni imprenditori a Giugliano in Campania, sottolineando "in particolare la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina è un'opera strategica per il rilancio economico ed occupazionale delle regioni del Sud. Al Sud – spiega Sciotto - saranno destinati 80 miliardi del Recovery Fund con i quali è possibile rafforzare i territori meno competitivi e rilanciare la crescita e l'occupazione. Le piccole imprese devono trovarsi pronte ad intercettare le ricadute economiche che si avranno sui territori a seguito degli investimenti pubblici che saranno messi in campo". (Com)