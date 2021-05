Piemonte: Consiglio regionale, opposizioni contro l'istituzione dell'Azienda sanitaria Zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disponibilità della maggioranza al dialogo consiliare nell’iter per l’istituzione dell’Azienda sanitaria Zero e perplessità per il provvedimento delle opposizioni, compatte: questo, in sintesi, è emerso oggi, in Regione Piemonte, a conclusione della discussione generale sulla proposta di legge 131 per la creazione dell’Azienda Zero, nella riunione della quarta commissione presieduta da Alessandro Stecco. Nei loro interventi, i consiglieri dei gruppi di opposizione hanno espresso una serie di perplessità rispetto alla proposta, che a loro dire arriva in un momento in cui la priorità continua ad essere la gestione dell’emergenza e in assenza di un nuovo piano socio-sanitario. Il primo firmatario, Alberto Preioni (Lega) ha ricordato che “l’obiettivo della Pdl è avere un dipartimento efficiente e strutturato che rimarrà sotto l’assessorato alla Salute. Vogliamo che questa proposta diventi una legge di tutti, senza bandiere politiche, e per questo c’è ampia disponibilità al confronto nel merito con le varie forze all’interno di un gruppo di lavoro”. Sullo spirito del provvedimento e la necessità di una riforma gestionale e territoriale della sanità si sono espressi anche i colleghi Andrea Cane e Federico Perugini. “Non ci sono pregiudizi aprioristici - hanno detto i consiglieri Pd Raffaele Gallo, Domenico Ravetti, Diego Sarno, Monica Canalis e Alberto Avetta - condividiamo i principi ispiratori di una maggior efficienza e della riduzione delle disuguaglianze tra territori, ma ci sono molti aspetti poco chiari. È difficile parlare di Azienda Zero se non abbiamo un’idea di programmazione, quindi è indispensabile dotare il Piemonte di un nuovo piano socio-sanitario. Inoltre, pensiamo che un’azienda centrale possa avere esclusivamente un ruolo di coordinamento e supervisione, non crediamo che possa gestire in modo efficiente territori tra loro molto diversi”. (segue) (Rpi)