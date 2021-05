Campania: M5s, Lega e Iv, valorizzare infrastrutture viarie e ferroviarie Sa-Rc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inserimento, tra gli interventi strategici del Pnrr, di un progetto di fattibilità per una linea ferroviaria Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, dimostra l'attenzione del governo per il Sud del Paese, oltre che rappresentare un'importante prospettiva di sviluppo di territori da grandi potenzialità attrattive. Sulla scorta delle indicazioni recepite, abbiamo per questo avviato una campagna di ascolto e di confronto con amministratori pubblici e comitati di cittadini delle aree interessate, con l'obiettivo di formulare ulteriori proposte tese ad arricchire un'opera strategica per l'intera Campania e il Mezzogiorno". Così il presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne Michele Cammarano, che con i consiglieri regionali e componenti della stessa Commissione Attilio Pierro, Tommaso Pellegrino e Corrado Matera, ha firmato una lettera indirizzata al ministro dei Trasporti nella quale si sottolinea "il carattere sovranazionale, in qualità di asse di collegamento tra il Nord e il Sud del Paese, di un'opera che potrà rappresentare una svolta anche per lo sviluppo di un'intera area". (segue) (Ren)