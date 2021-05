Abruzzo: Paolucci (Pd) su ricostruzione, nuovo modello di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Riaccendere i riflettori sulla ricostruzione", questo l'obiettivo dell'iniziativa in diretta streaming "Ricostruzione di qualità", introdotta e moderata da Luigi Trinca del Pd di Norcia, a cui hanno preso parte, oltre al presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti e al commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, anche i capigruppo del Pd delle regioni Abruzzo (Silvio Paolucci), Lazio (Marta Leonori), Marche (Maurizio Mangialardi) e Umbria (Tommaso Bori). "Questo primo appuntamento - spiegano i quattro capigruppo democratici - è servito a ribadire l'opportunità di avviare un'azione politica congiunta, che possa indirizzare la ricostruzione verso una maggiore qualità degli interventi ma anche nell'ottica di una rinascita socio-economica dei territori del cratere. Nel corso dell'incontro è emerso da più parti, quanto l'emergenza sanitaria abbia fortemente condizionato le attività della ricostruzione a causa delle note restrizioni, ma anche per le difficoltà vissute dai cittadini, dai professionisti, dalle imprese, dal personale dei Comuni e dagli Usr. Questa situazione avrebbe potuto rappresentare il colpo di grazia rispetto alle aspettative dei quei territori. E invece, nonostante tutto, grazie all'opera messa in campo, da un anno a questa parte, dal Commissario Legnini, si sono fatti grandi passi avanti". Per Paolucci, Leonori, Mangialardi e Bori "aver scongiurato il rischio reale di un blocco, o di un ulteriore rallentamento del processo ricostruttivo non era affatto scontato. La nuova struttura commissariale è riuscita invece a far partire la ricostruzione attivando ogni misura consentita dalla legislazione vigente per alleviare le enormi difficoltà scontate in passato.